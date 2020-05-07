Медсестра – супергерой: Бэнкси создал новый шедевр о коронавирусе, фото

Картина художника будет висеть в больнице Саутгемптон до осени, после чего ее выставят на аукцион

Британский уличный художник Бэнкси, который не так давно отметился в Бристоле, создал новый шедевр. Мастер нарисовал граффити на монохромном полотне площадью один квадратный метр в больнице Саутгемптон (графство Хэмпшир). Фотографию работы он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Game Changer", – подписал снимок Бэнкси. Это словосочетание можно перевести по-разному: "Правила игры меняются" или "Переломный момент".

INSTAGRAM

Любопытно, что художник оставил сотрудникам больницы записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым".

На новой картине Бэнкси изобразил мальчика в комбинезоне и футболке, который сидит возле мусорного ведра. В корзине лежат фигурки Человека-паука и Бэтмена. Ребенок играется игрушечной медсестрой, на костюме которой изображен красный крест.

По информации BBC News, картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Смотрите видео: арт-выходка Бэнкси стала хитом Сети

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксирован 201 тыс. случаев заражения коронавирусом, больше 30 тыс. человек умерли из-за этой инфекции.

Бэнкси – анонимный художник из Великобритании. Его настоящее имя и подробности биографии точно неизвестны. Одни говорят, что под маской Бэнкси скрывается Робин Каннингем из Бристоля. Другие утверждают, что это британский музыкант Роберт Дель Ная. По третьей версии – это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы Gorillaz.

Ранее Сегодня.Lifestyle сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов. Также мы писали о двух рисунка художника, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться