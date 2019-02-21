Медсестры разбросали по больнице тараканов: стало известно зачем
Насекомых снял на видео один из пациентов
В больнице Неаполя (Италия) медсестер заподозрили в том, что они разбросали тараканов по территории медучреждения, сообщает Sky News.
Насекомых снял на видео один из пациентов. Пол туалета в отделениях скорой и неотложной помощи покрыт тараканами. Прибывшие на место происшествия представители правоохранительных органов предположили, что к произошедшему причастны сотрудники, пожелавшие перевода в менее загруженное отделение.
TWITTER— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) February 18, 2019
Предположительно, в здание тараканов принесли в сумке, набитой опилками и листьями.
Напомним, что медсестра из Китая, которая не знала английского языка, написала пациенту-иностранцу записку в картинках, чтобы объяснить ему порядок лечения. Снимок опубликовал на своей странице в Reddit пользователь под ником WaspDog.
Кроме этого, мы писали про 24-летнюю медсестру из Мельбурна (Австралия), которая тренируется дома по два часа в день, даже несмотря на тяжелые смены в больнице. Благодаря спорту у девушки очень красивая и подтянутая фигура, а подписчики в Instagram называют ее "самой сексуальной медсестрой".
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