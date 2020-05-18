Медведи отомстили охотникам и жестко "прошлись" по их авто: видео

Звери выломали в авто заднюю дверь, помяли капот и крышу, а также разорвали тент

Медведи разгромили УАЗ охотников в Магаданской области (РФ). Звери выломали у автомобиля заднюю дверь, помяли капот и крышу, разорвали тент, погнули раму, выбили лобовое стекло и уничтожили в салоне обивку. Соответствующий видеоролик появился в YouTube.

По словам охотников, они оставили свои транспортные средства на поляне и отправились в лес, а вернувшись, увидели, что их автомобили разгромлены. Кроме УАЗа, досталось также Toyota Hilux и Mitsubishi Pajero. У пикапа и внедорожника выбиты передние стекла, порваны сиденья, на кузове виднеются вмятины и царапины.

По словам мужчин, вероятнее всего, они оставили в своих машинах продукты, на запах которых и пришли хищные звери.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео. Кроме этого, сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться