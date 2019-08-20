Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Медведица Кайя вполне безопасна для человека, однако ее лучше не трогать, говорят эксперты

В Чернобыле показали необычную бабочку-медведицу Фото: Depositphotos

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook показали фото огромной ядовитой бабочки-медведицы, голова которой покрыта густой шерстью, почти как у медведя.



"Медведица с крылами. Есть такое семейство ночных бабочек – "медведицы". Та, что попала в объектив нашего фотографа, имеет красивое название – Медведица Кайя. У нее действительно мохнатая бурая голова, будто покрытая густой шерстью медведя", – рассказали сотрудники заповедника.

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Как отмечается в посте, красота этих насекомых – обманчива. Их кровь содержит яд и имеет горьковатый привкус, что может вызвать раздражение в пищеварительной системе или аллергию, если какой-нибудь зверь или птица съедят ее, не обратив внимание на ее пестрые крылья.

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Тем не менее, как отмечают работники заповедника, Медведица Кайя вполне безопасна для человека. Однако ее лучше не трогать, а только полюбоваться яркой окраской крыльев, рисунок которых у каждой особи индивидуальный.

"Это насекомое достаточно большое – размах его крыльев составляет от 60 до 70 мм. Бабочка пьет нектар из цветов, а гусеница питается низкорослыми травянистыми растениями, листьями яблони, груши, сливы, малины, ежевики, черники, жимолости и даже вереска. И самое главное – гусеница этого мотылька опасна, в том числе для человека. Ее шерстинки могут вызвать раздражение кожи, а попадание их в глаза приводит к конъюнктивиту", – предостерегли в заповеднике.

Ранее работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали снимок громадного гриба подберезовика.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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