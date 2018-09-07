"Месть Серсеи": Поклонская не сдержала смеха на похоронах Захарченко (фото)

Снимок скандального "прокурора" взорвал сеть

Поклонская на похоронах Захарченко улыбается. Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

Украинцы еще не пришли в себя от вида "колорадской вдовы" на похоронах Захарченко. И вот сеть потрясла очередная курьезная новость. Нелегитимный депутат Госдумы, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская оскандалилась улыбкой у гроба ликвидированного главаря "ДНР".

Этот момент попал на фото, на которое обратил внимание директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. "Няша даже над гробом Захарченко в мыслях шалит с Николаем ІІ", —подписал он фото Поклонской. Внимание пользователей привлекла не только улыбающаяся на похоронах "няш-мяш", но и выживший "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"), который стоял за ее спиной. "Мироточит слегка", – пишут в комментариях под снимком.

Поклонская улыбается Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

Кроме этого, юзеры заметили сходство Поклонской с героиней сериала "Игра престолов" Серсеей Ланнистер, а Тимофеева соответственно с Григором Клиганом: "Смотрите! Это же мстивая Серсея Ланнистер и Григор Клиган. Совпадение? Не думаю", – шутят в комментариях.

Напомним, 31 августа, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Погибли два человека – еще 12 получили ранения различной тяжести. В их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Мы сообщали, что гроб с телом ликвидированного главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко был захоронен возле взорванных Гиви и Моторолы на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.