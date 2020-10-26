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Женщин принудительно раздели и осмотрели перед вылетом самолета. Врачи искали мать ребенка

Сегодня, 09:39

По данному факту начато международное расследование

Пассажиркам авиарейса из Катара в Сидней провели принудительное инвазивное обследование в машине скорой помощи на взлетной полосе. Врачи пыталась выяснить, кто из них недавно рожал, ведь в туалете терминала был найден недоношенный ребенок. Об этом сообщает Channel Seven.

"Примерно после трех часов ожидания на борту самолета сотрудники авиакомпании Qatar Airways потребовали, чтобы все женщины вышли из самолета. Через некоторое время они вернулись и были очень расстроены. Им сказали, что в туалете нашли ребенка. Нужно было установить, кто мать", – рассказывает врач Вольфганг Бабек.

Пассажиркам авиарейса из Катара провели обследование в машине скорой помощи на взлетной полосе
Пассажиркам авиарейса из Катара провели обследование в машине скорой помощи на взлетной полосе
Фото: Unsplash

По словам очевидца, одна женщина даже плакала. "Она обсуждала произошедшее и говорила, что это неприемлемо и отвратительно", – рассказал пассажир в комментарии Guardian Australia.

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По данному факту начато международное расследование. Правительство Австралии пожаловалось властям Катара, заявив о "серьезных опасениях" в связи с нарушением прав человека.

В Qatar Airways отказались комментировать этот инцидент.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как пилот авиакомпании Wizzair перепутал Киев с Москвой в ходе обращения к пассажирам при посадке.

Смотрите видео: в Японии пьяного пилота сняли с рейса

Кроме этого, мы рассказывали, как в британском аэропорту Хитроу пилот British Airways залез в кабину через окно.

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