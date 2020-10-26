Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

По словам экспертов, эта не звезда и не какая-то далекая планета

Камеры Международной космической станции (МКС) заметили мигающий разноцветными огнями неопознанный объект овальной формы. По словам экспертов, эта не звезда и не какая-то далекая планета (например, Венера). Соответствующее видео опубликовал YouTube-блогер MrMBB333.

Мнения подписчиков MrMBB333 разделились, одни утверждают, что это космический мусор, который отражает свет, или блик от объектива камеры. Другие уверены, что это НЛО в виде "огромного лазера на платформе", пишет таблоид Daily Star.

Это уже не первое подобное видео. Ранее в Сети обсуждали "безумную теорию заговора", когда российский модуль "Союз МС-17", стыковавшийся с МКС, сделал снимки загадочного "круглого объекта, вращающегося над Землей".

Также напомним, обсерватория SOHO сделала снимок Солнца, на котором виден черный квадрат размером "в 10 раз больше, чем Земля".

Смотрите также в сюжете о том, как ученые раскрыли всю правду об НЛО:

К слову, Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую ранее пытались штурмом взять конспирологи.

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