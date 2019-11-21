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Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" рассказывают о главных обычаях, традициях и запретах праздника 21 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:14
21 ноября отмечаем Михайлов день 2019 Фото: Hunter Bryant из Unsplash
21 ноября отмечаем Михайлов день 2019
Фото: Hunter Bryant из Unsplash

21 ноября православные украинцы отмечают Михайлов день 2019, или день святого Михаила – одного из самых почитаемых святых. В этот день дают милостыню и помогают обездоленным. Праздник важно провести весело, пребывая в хорошем настроении. Нельзя ругаться и вступать в конфликты, они могут надолго затянуться. "Сегодня" рассказывают о главных обычаях, традициях и запретах на Михайлов день 2019.

Смотрите видео о визитках украинской столицы: Михайловская церковь

День святого Михаила 2019: как провести праздник 21 ноября

  • Традиционно в Михайлов день православные верующие отправляются в церковь, чтобы поставить свечу святому Михаилу и помолиться. Обращаются в первую очередь с просьбами о защите от недоброжелателей и врагов.
  • Считается, что архангел встречает после смерти души у входа в рай. У него записан жизненный путь каждого человека. К слову, поэтому в Михайлов день на Руси вспоминали об усопших.
  • 21 ноября устраивают праздничный ужин, на который нужно пригласить всю родню. На стол традиционно ставят мясо и пироги. Чтобы избавиться от болезней, в этот день наши предки обязательно ходили в баню.

На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели
На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Михайлов день 2019: что нельзя делать 21 ноября

  • Выполнять тяжелую работу.
  • Отказывать в помощи нуждающимся.
  • Ссориться и даже повышать голос, этот праздник – лучший день для примирения.
  • Ничего не рубят и не режут – это запрет для мужчин, ничего не ткут – для женщин.
  • На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил накажет за такое.

Ранее "Сегодня" писали об истории и традициях праздника Михайлов день 2019.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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