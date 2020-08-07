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Милиционер снял "патриотические шторы" в квартире у жителей Минска, фото

Сегодня, 05:55

Инцидент произошел вечером без разрешения на изъятие и понятых

Александр Белько из Минска пожаловался на сотрудника милиции, который ворвался в его квартиру и снял с балкона "патриотические шторы" – в цветах национального бело-красного флага. Об этом пишет TUT.by.

По словам белоруса, инцидент произошел вечером без разрешения на изъятие и понятых. Белько уже подал жалобу в прокуратуру Минска.

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"Милиционер сказал, что я повесил на балконе флаг, а это запрещено. Он пытался доказать, что я нарушил статью – "Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения. Я аргументировал тем, что изъятие было незаконным. Шторы не попадают под изъятие – это не орудие, не средство, не вещественное доказательство", – рассказывает Александр.

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"Дома у моей сестры сотрудники милиции изъяли шторы. Шторы, которые их спасают в жару от солнца, шторы, которые украшают их квартиру и радуют жильцов. Оказывается, они могут портить общий̆ фасад здания и это административное нарушение", – написала в Instagram Юлия Якимович, родственница семейства Белько.

Напомним, ранее известный актер попал в скандал из-за незаконной рекламы.

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