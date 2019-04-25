Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Миллиардера чуть не убил баннер на вокзале: видео

По словам Ричарда Брэнсона, это был 77-й раз в жизни, когда он оказался "на волосок от смерти"

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:54
Ричард Брэнс
Ричард Брэнс
Фото: Getty Images

Британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, который продает путешествия в космос, едва не погиб при открытии центра своей компании в Майами (США) 24 апреля. Об этом сообщают на сайте его компании Virgin.

"Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать", – поделился Ричард.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер. Когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.
 

Вследствие инцидента никто не пострадал. По словам Ричарда Брэнсона, это был 77-й раз в жизни, когда он оказался "на волосок от смерти".

Напомним, миллиардер Ричард Брэнсон первым полетит путешествовать в космос

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon. Брэнсон считает главным конкурентом своей компании Blue Origin.

Смотрите видео: миллиардер Джеф Безос разводится

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Потрясающий вид: пилот Virgin Galactic коснулся края космоса Миллиардер первым полетит путешествовать в космос в ближайшие месяцы
видео США вокзал курьез конфуз инцидент баннер Ричард Брэнсон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин
Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Популярные статьи

Сегодня, 08:16Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:11Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам