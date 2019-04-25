Миллиардера чуть не убил баннер на вокзале: видео

По словам Ричарда Брэнсона, это был 77-й раз в жизни, когда он оказался "на волосок от смерти"

Ричард Брэнс Фото: Getty Images

Британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, который продает путешествия в космос, едва не погиб при открытии центра своей компании в Майами (США) 24 апреля. Об этом сообщают на сайте его компании Virgin.

"Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать", – поделился Ричард.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер. Когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.



Вследствие инцидента никто не пострадал. По словам Ричарда Брэнсона, это был 77-й раз в жизни, когда он оказался "на волосок от смерти".

Напомним, миллиардер Ричард Брэнсон первым полетит путешествовать в космос.

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon. Брэнсон считает главным конкурентом своей компании Blue Origin.

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