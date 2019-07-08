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Миллионер открыл вакансию друга с зарплатой в 165 тысяч гривен

Вместе с напарником богач планирует посетить самые масштабные европейские фестивали в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Богач ищет "любителя вечеринок" с солидной зарплатой
Богач ищет "любителя вечеринок" с солидной зарплатой
Фото: Depositphotos

Миллионер, имя которого публично не разглашается, ищет компаньона для посещения музыкальных фестивалей. "Любителю вечеринок" обещают зарплату в пять тысяч фунтов стерлингов (165 000 грн) за концерт и оплатить билеты на все мероприятия, пишет интернет-магазин предметов роскоши Hush Hush.

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По данным сайта, мужчина мечтает побывать на музыкальном фестивале и именно для этого ищет друга. В его обязанности будет входить установка палатки, закупка вещей и продовольствия, организация досуга. От кандидата требуется быть совершеннолетним, иметь при себе паспорт и разбираться в музыкальных фестивалях.

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Богач планирует посетить самые масштабные европейские фестивали в 2019 году. Все желающие могут заполнить анкету для собеседования на сайте. Необходимо указать имя, электронный адрес, номер телефона и описать свой опыт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире. Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек.Кроме этого, мы писали, как выбрать специальность и не остаться без работы

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Источник: Сегодня
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