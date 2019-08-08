Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина добровольно заплатит полмиллиона гривен любовнику своей невесты

Мужчина готов отдать любовнику своей девушки пару дорогих автомобилей и деньги на расходы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Анонимный миллионер ищет любовника для невесты
Анонимный миллионер ищет любовника для невесты
Фото: Depositphotos

Обеспеченный мужчина, имя которого не разглашается, написал письмо в интернет-магазин предметов роскоши Hush Hush. Анонимный клиент опасается, что его избранницу волнуют только деньги, и ему кажется подозрительным, что после помолвки она так спешит со свадьбой и при этом не хочет подписывать брачный договор. Поэтому богач попросил у работников магазина подыскать для нее любовника, сообщает издание Daily Mirror.

Смотрите видео: на что готовы мужчины, чтобы удержать рядом женщину
 

Чтобы избавиться от сомнений, миллионер решил нанять молодого привлекательного мужчину, который попытается соблазнить его невесту. Претендент на эту роль должен быть в хорошей форме, иметь растительность на лице и производить впечатление состоятельного человека.

Соблазнителю предоставят роскошную квартиру, пару дорогих автомобилей и деньги на расходы. Кроме того, за свою работу он получит 15 тысяч фунтов стерлингов (462 тысячи гривен).

Ранее "Сегодня" писали, как невеста спустя 16 дней брака сбежала от мужа со священником.Также мы рассказывали о любовниках, вызвавших такси, за рулем которого оказался обманутый муж

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети Ревнивая жена жестко отомстила неверному супругу: видео Вывела голого на улицу: жена жестко проучила неверного мужа
видео курьез измена любовник
Реклама

Новости партнеров

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
5 продуктов, помогающих быстро засыпать
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К
Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Популярные статьи

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаАфиша

Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Новости партнеров

6 самых важных продуктов для женского здоровья
6 самых важных продуктов для женского здоровья
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов
Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Димаш показал дом Джеки Чана
Димаш показал дом Джеки Чана
Скончался советский и российский актер Денис Кмит
Скончался советский и российский актер Денис Кмит
Секрет диеты
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер