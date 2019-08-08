Мужчина добровольно заплатит полмиллиона гривен любовнику своей невесты

Мужчина готов отдать любовнику своей девушки пару дорогих автомобилей и деньги на расходы

Анонимный миллионер ищет любовника для невесты Фото: Depositphotos

Обеспеченный мужчина, имя которого не разглашается, написал письмо в интернет-магазин предметов роскоши Hush Hush. Анонимный клиент опасается, что его избранницу волнуют только деньги, и ему кажется подозрительным, что после помолвки она так спешит со свадьбой и при этом не хочет подписывать брачный договор. Поэтому богач попросил у работников магазина подыскать для нее любовника, сообщает издание Daily Mirror.

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Чтобы избавиться от сомнений, миллионер решил нанять молодого привлекательного мужчину, который попытается соблазнить его невесту. Претендент на эту роль должен быть в хорошей форме, иметь растительность на лице и производить впечатление состоятельного человека.

Соблазнителю предоставят роскошную квартиру, пару дорогих автомобилей и деньги на расходы. Кроме того, за свою работу он получит 15 тысяч фунтов стерлингов (462 тысячи гривен).

Ранее "Сегодня" писали, как невеста спустя 16 дней брака сбежала от мужа со священником.Также мы рассказывали о любовниках, вызвавших такси, за рулем которого оказался обманутый муж.

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