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Миллионное наследство Карла Лагерфельда получит кошка

Животному досталось три миллиона долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43
Кошка Карла Лагерфельда Фото: instagram.com/choupettesdiary
Кошка Карла Лагерфельда
Фото: instagram.com/choupettesdiary

Французский модельер Карл Лагерфельд, который умер от рака на 86 году жизни, оставил кошке Шупет в наследство три миллиона долларов. Однако питомец дизайнера совсем не самый богатый в мире. Сколько денег на банковских счетах звездных четвероногих и почему их владельцы оставляют миллионы не родственникам, а животным, узнавал корреспондент "Сегодня" Артем Бибик.
 

На голос киевлянки Анны Лесюк ее собака по кличке Бони реагирует мгновенно. Женщина вспоминает, впервые крошечного щенка увидела 10 лет назад. За это время животное стало родным. "Она путешествует в самолете, автомобиле, плавает в частном бассейне", – рассказывает она.

Мужчины и детей у Анны нет. С родственниками женщина не общается и уже много лет живет только с Бони. Когда возник вопрос, кто станет наследником денег и имущества киевлянки – она долго не колебалась. "Я бы завещал ей все недвижимое имущество, которое у меня есть и банковские счета", – добавляет Анна Лесюк.

"Для Запада – это обычная практика. Там многие упоминают домашних питомцев в своих завещания", – объясняет медицинский психолог Наталья Бугаева.

Не волноваться о будущем могут и собаки известной телеведущей Опры Уинфри. Четырем своим псам она планирует оставить 30 миллионов долларов.

Но никто не сравнится с немецкой овчаркой Гюнтером Четвертым. Он владеет несколькими виллами на Багамских островах, ежедневно лакомится белыми трюфелями, дорогим мясом и икрой. Все это пес унаследовал от графини Либерштайн.

Психологи говорят, миллионные состояния животным богачи часто оставляют из-за тотального одиночества. "Вот эта вот особенность современного мира, когда нет значимых близких, когда нет родственников и друзей", – добавляет Наталья Бугайо.

По закону, в Украине наследовать деньги и имущество могут только люди. Поэтому единственная возможность позаботиться о животном – заранее выбрать для него опекуна.

Напомним, ранее мы писали, что будет с кошкой Карла Лагерфельда

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Источник: Сегодня
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