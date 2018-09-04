Мини-юбка "без белья" вызвала у модниц фурор: первое фото

Девушки посчитали одежду слишком откровенной

Новая мини-юбка вызвала споры у модниц. Фото: depositphotos

Девушки не успели еще отойти от нового писка моды – джинсов наизнанку, и вот уже компания Fashion Nova представила покупателям новый дизайн провокационной мини-юбки. Модницам предложили приобрести кожаную юбку всего за £22 (около 800 гривен), однако из-за разрезов на бедрах девушкам, кажется, будет невозможно надеть нижнее белье.

На снимке, опубликованном на странице компании в Instagram, видно, что юбка скреплена тремя застежками. Левая сторона талии и ягодиц остается полностью неприкрытой.

Некоторые подписчики выразили негодование, так как посчитали одежду слишком откровенной. Правда, нашлись и модницы с идеальными фигурами, которые пообещали купить юбку, назвав ее "совершенной".

Напомним, ранее мы писали, что джинсы-стринги взорвали сеть. Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда. Джинсы-стринги, которые марка запустила в продажу, не нашли понимания среди потенциальных покупателей. Возмущение они вылили в Twitter.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о модных джинсах: ТОП-5 моделей для стильного образа.

О том, почему мода прошлого века стремительно врывается в современность, смотрите на видео ниже: