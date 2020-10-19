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Министр назвала премьера "дебилом". Она думала, что камера уже выключена (видео)

Сегодня, 16:26

Телеканал решил обнародовать высказывание министра

Министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова, комментируя на телевидении ситуацию с коронавирусом в стране, назвала премьер-министра Андрея Бабиша "дебилом". В тот момент ей показалось, что камера выключена, однако видеозапись продолжалась.

"Бабиш устроил полнейший хаос, а нам теперь вместе разгребать это. Он дебилом, извините (в оригинале To je d*bil, pardon)", – сказала Малачова после беседы, не зная, что камера все еще включена.

В свою очередь телеканал высказывание министра решил обнародовать.

Между Малачовой и Бабишем уже давно напряженные отношения. Премьер-министр подверг критике министра труда, например, в интервью изданию Právo в мае. Тогда он заявил, что Малачова вела себя "неколлегиально" во время первой волны коронавирусного кризиса.

"Это просто проявление эмоций. Если на тебе большая ответственность, без них (эмоций) просто не обойтись, я не робот", – написала в SMS Малачова, отвечая на вопрос издания Novinky.cz.

Напомним, ранее министр смог надеть маску только с третьей попытки, фото и видео.

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Кроме этого, мы рассказывали, как премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело.

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Источник: twitter.com/jietienming
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