Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

Политик быстро пришел в себя, он выпил немного воды, а затем покинул зал заседаний

Во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте Нидерландов упал в обморок министр здравоохранения Бруно Брейнс. Политик быстро пришел в себя. Он выпил немного воды, а затем покинул зал заседаний. Видеозапись с выступления опубликовал портал NU.nl в YouTube (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

В своем Twitter-аккаунте Бруно Брейнс написал пост, в котором успокоил общественность. По его словам, это связано с переутомлением после трудных недель. "Сейчас я иду домой отдыхать, чтобы завтра вернуться на работу и бороться с коронавирусом изо всех сил", – написал он.

К слову, по последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тыс. человек, более 8,7 тыс. умерли, а 83,3 тыс. вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины сообщает, что в нашей стране есть 16 положительных результатов на COVID-19. В Черновицкой области – 10, в Житомирской – 1, в Киевской – 2, в Донецкой – 1, в городе Киеве – 2.

Напомним, ранее журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

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