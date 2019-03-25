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Министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье: фото

Обнаженная девушка в шлеме испортила репутацию министру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Алисия Келер Фото: YouTube / скриншот
Алисия Келер
Фото: YouTube / скриншот

Министерство транспорта Германии пристыдили за социальную рекламу, в которой снялась девушка в шлеме и нижнем белье, сообщает The Guardian.

Кампания, предупреждающая велосипедистов о необходимости носить защиту во время движения по городу, выпущена под лозунгом "Выглядит дерьмово. Но спасает мою жизнь". На фотографии изображена участница шоу Germany’s Next Topmodel Алисия Келер в фиолетовом шлеме и белом кружевном бюстгальтере.

Член Европейского парламента Мария Ноихль выступила против акции. Обвиняя министра транспорта Андреаса Шойера в сексизме, Ноихль заявила, что продвигать политику с помощью обнаженного женского тела — позорно и глупо.

На претензию женщины представитель министерства транспорта ответил, что успешная рекламная кампания, посвященная безопасности дорожного движения, должна "встряхнуть" людей и может быть провокационной.

Кроме этого, мы писали, что азербайджанские авиалинии выпустили рекламу, где намекают на секс-туризм в Украине. Также "Сегодня" опубликовали видео скандальной рекламы туалетной бумаги в Бразилии.

Смотрите видео: Toyota сняла невероятный ролик с Чаком Норрисом

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Источник: Сегодня
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