Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Минус 60 кг без диет: появились фото похудевшей звезды "Счастливых вместе"

После рождения второго ребенка вес популярной российской актрисы перевалил за 120 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Наталья Бочкарева похудела на 60 кг Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official
Наталья Бочкарева похудела на 60 кг
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

Известная российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая роль матери семейства в сериале "Счастливы вместе", поделилась с подписчиками в Instagram секретами быстрого сброса веса. Актриса рассказала, как ей удалось за год похудеть без диет на 60 килограммов и при этом не навредить здоровью.

INSTAGRAM

"После рождения второго ребенка, не восстановившись после первой беременности, я весила 120 килограммов и сбросила больше 60 кг меньше чем за год! Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте "Танцы со звездами"), спортзал и никаких диет! Главное – не есть на ночь!" – посоветовала Наталья Бочкарева.

INSTAGRAM

Смотрите видео: как украинские знаменитости избавляются от лишних килограммов

Пост актрисы меньше чем за сутки собрал тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев от поклонников.

Также "Сегодня" сообщали, как 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, мы рассказывали о похудевшей на 90 килограммов девушка, которая назвала главное условие сброса веса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Девушка похудела вдвое без спортзала: "Меня обзывали китом, но теперь я счастлива" Показали похудевшую на 270 килограммов женщину: невероятные фото Похудела почти вдвое: женщина призналась, как быстро сбросить вес Похудевшую телеведущую не узнали зрители: появилось фото
видео похудение лишний вес как похудеть
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:18Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 16:17Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:59Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:05Fun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Вчера, 11:42Шоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Вчера, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Вчера, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:17Техно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

Вчера, 08:00Food

Яблочный Спас 2019: лучшие рецепты шарлотки к празднику

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

18 августаПсихология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

18 августаТехно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Новости партнеров

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Маринованные куриные желудки. Пошаговый рецепт
Маринованные куриные желудки. Пошаговый рецепт
Красивые бегуньи из Instagram: турчанка Неваль
Красивые бегуньи из Instagram: турчанка Неваль
9 простых способов показать свою любовь мужчине
9 простых способов показать свою любовь мужчине
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов
Сколько спортсменам нужно употреблять грецких орехов