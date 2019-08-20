Минус 60 кг без диет: появились фото похудевшей звезды "Счастливых вместе"

После рождения второго ребенка вес популярной российской актрисы перевалил за 120 килограммов

Наталья Бочкарева похудела на 60 кг Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

Известная российская актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая роль матери семейства в сериале "Счастливы вместе", поделилась с подписчиками в Instagram секретами быстрого сброса веса. Актриса рассказала, как ей удалось за год похудеть без диет на 60 килограммов и при этом не навредить здоровью.

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"После рождения второго ребенка, не восстановившись после первой беременности, я весила 120 килограммов и сбросила больше 60 кг меньше чем за год! Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте "Танцы со звездами"), спортзал и никаких диет! Главное – не есть на ночь!" – посоветовала Наталья Бочкарева.

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Пост актрисы меньше чем за сутки собрал тысячи лайков и сотни восхищенных комментариев от поклонников.

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