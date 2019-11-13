"Мне повезло": женщина бросила хорошую работу ради спасения котов

Сейчас британка координирует работу 80 волонтеров, обучает их, а также сама ухаживает за питомцами

Трейси Аткин Фото: facebook.com/tracie.atkin

54-летняя Трейси Аткин из британского города Долиш 35 лет своей жизни проработала ипотечным брокером, однако отказалась от высокооплачиваемой должности, чтобы управлять приютом для кошек. Об этом сообщает Daily Mail.

Эта история началась еще в 2017 году. Аткин завела бенгальскую кошку по кличке Белла, что справиться со стрессом на работе. Британка так полюбила питомца, что решила стать волонтером в приюте Cats Protection. Несколько месяцев спустя там появилась вакансия руководителя отдела добровольцев. Зарплата была невысокой, но женщина решила, что деньги для нее не так важны, и согласилась. Сейчас она координирует работу 80 волонтеров, обучает их, а также сама ухаживает за кошками.

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"Мне очень повезло! Это работа, которая доставляет мне удовольствие. Мы помогаем котятам привыкнуть к людям и обрести хозяев", – рассказала Трейси и добавила, что она находится в том финансовом положении, когда может позволить себе работать за меньшие деньги и все равно заниматься тем, что ей нравится. "Однако мой парень иногда помогает мне платить за продукты и оплачивать счета", – отметила она.

Благотворительная организация, в которой работает Трейси Аткин, в 2018 году помогла найти хозяев для более 44 тысяч кошек по всей Великобритании.

Ранее "Сегодня" писали ранее, как в Украине работают спасатели животных. Кроме этого, мы сообщали, что на пляже в Одессе появилось общежитие для котов.

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