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Многодетная мать не заметила появления в семействе еще одного младенца

Сегодня, 11:06

32-летняя Грейс Мичим узнала о беременности в день родов

Многодетная жительница Великобритании 32-летняя Грейс Мичим не знала о своей четвертой беременности и неожиданно родила ребенка. По словам женщины, у нее не было никаких явных признаков беременности – живот почти не увеличился, а месячные не прерывались. Кроме того, британка регулярно принимала противозачаточные средства. Об этом пишет издание Daily Mail.

В день родов Грейс проснулась рано утром и поняла, что у нее отходят воды. "Когда я зашла в туалет, у меня совершенно не было ощущения, что сейчас я рожу. А после трех беременностей мне было известно, что чувствуешь в таких случаях", – вспоминает многодетная мать.

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Крики Мичим разбудили мужа и старшего сына – 13-летнего Тайлера. Пока медики ехали, мужчине пришлось принимать роды самостоятельно. Позже врачи отвезли мать и ее новорожденную дочь в больницу. Осмотр показал, что они здоровы и не нуждаются в помощи.

Семья 32-летней Грейс Мичим
Фото: Kennedy News and Media
Семья 32-летней Грейс Мичим
Фото: Kennedy News and Media
Семья 32-летней Грейс Мичим
Фото: Kennedy News and Media
Семья 32-летней Грейс Мичим
Фото: Kennedy News and Media
Семья 32-летней Грейс Мичим
Фото: Kennedy News and Media
Семья 32-летней Грейс Мичим
Фото: Kennedy News and Media
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Грейс Мичим не рассчитывала на пополнение семейства и собиралась больше работать, чтобы накопить на ипотеку. Ее муж планировал сделать вазектомию.

Смотрите видео: 26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов. Также мы рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью, на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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