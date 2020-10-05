Многодетный отец создал парты для дистанционного обучения и стал знаменитостью (фото)

Американец регулярно получает заказы и развивает свой небольшой бизнес

Многодетный отец из американской Калифорнии по имени Митчел Кауч смастерил две парты для дистанционного обучения своих детей и благодаря этому прославился в Сети. 44-летний мужчина теперь регулярно получает заказы и развивает свой небольшой бизнес. Об этом пишет издание Cordoba.

Митчел Кауч создал парты для дистанционного обучения Фото: CNN

Митчел признался, что постоянно чувствовал стресс из-за разбросанных на кухне учебников и карандашей. Однажды после ужина он решил положить этому конец: поехал в магазин и потратил 50 долларов на материалы для изготовления двух парт. Своими изобретеньями он поделился в соцсетях – и сразу же получил первые заказы от родителей других школьников.

"Мне писали люди, которые тоже хотели сделать собственные столы, но не знали, как собрать древесину. Поэтому я решил записать видео на YouTube с пошаговыми инструкциями, чтобы помочь им", – рассказывает Митчелл.

Американец рад, что может помочь другим в этом деле. "Если я смогу помочь кому-то пережить эту пандемию с помощью древесины и гвоздей, вы можете положиться на меня", – утверждает он.

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