Модель прославилась благодаря "нереальной внешности"

В феврале 2019 года девушку поместили на обложку журнала CG World

Имма Фото: instagram.com/imma.gram

Популярная японская Instagram-модель Имма имеет более 30 тысяч подписчиков. Но на самом деле она нереальная – это продукт компьютерной графики, которую создала токийская компания ModelingCafe Inc, пишет Boredpanda.

Художники разрабатывали "девушку" с учетом малейших деталей – мимики лица, прическа и макияж. Конечная цель компании – объединить эту CG-конструкцию с программой искусственного интеллекта.

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В феврале 2019 года Имму даже поместили на обложку журнала CG World. По оценкам специалистов, в ближайшем будущем такие персонажи будут появляться все чаще.



INSTAGRAM (@imma.gram) 12 Фев 2019 в 11:02 PST

INSTAGRAM (@imma.gram) 3 Ноя 2018 в 2:52 PDT

INSTAGRAM (@imma.gram) 1 Окт 2018 в 12:54 PDT

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