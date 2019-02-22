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Модель прославилась благодаря "нереальной внешности"

В феврале 2019 года девушку поместили на обложку журнала CG World

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:06
Имма Фото: instagram.com/imma.gram
Имма
Фото: instagram.com/imma.gram

Популярная японская Instagram-модель Имма имеет более 30 тысяч подписчиков. Но на самом деле она нереальная – это продукт компьютерной графики, которую создала токийская компания ModelingCafe Inc, пишет Boredpanda.

Художники разрабатывали "девушку" с учетом малейших деталей – мимики лица, прическа и макияж. Конечная цель компании – объединить эту CG-конструкцию с программой искусственного интеллекта.

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В феврале 2019 года Имму даже поместили на обложку журнала CG World. По оценкам специалистов, в ближайшем будущем такие персонажи будут появляться все чаще.
 

INSTAGRAM (@imma.gram)

INSTAGRAM (@imma.gram)

INSTAGRAM (@imma.gram)

Напомним, чем живут удивительные нестандартные модели в Украине. Кроме этого, ранее мы сообщали, как работается моделям "плюс сайз" в Украине.

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Источник: Сегодня
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