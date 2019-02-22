Модель прославилась благодаря "нереальной внешности"
В феврале 2019 года девушку поместили на обложку журнала CG World
Популярная японская Instagram-модель Имма имеет более 30 тысяч подписчиков. Но на самом деле она нереальная – это продукт компьютерной графики, которую создала токийская компания ModelingCafe Inc, пишет Boredpanda.
Художники разрабатывали "девушку" с учетом малейших деталей – мимики лица, прическа и макияж. Конечная цель компании – объединить эту CG-конструкцию с программой искусственного интеллекта.
В феврале 2019 года Имму даже поместили на обложку журнала CG World. По оценкам специалистов, в ближайшем будущем такие персонажи будут появляться все чаще.
INSTAGRAM (@imma.gram)
INSTAGRAM (@imma.gram)
INSTAGRAM (@imma.gram)
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