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Модель раскрыла секреты обмана в Instagram: невероятные фото до и после

Съемки отнимают у девушки по меньшей мере восемь часов в день

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:15
Кимберли Дуглас Фото: "Сегодня", instagram.com/kihmberlie
Кимберли Дуглас
Фото: "Сегодня", instagram.com/kihmberlie

Популярная американская блогерша Кимберли Дуглас наглядно показала, как без особых трат и усилий делать невероятные снимки для Instagram.

Девушка рассказывает, что хотела стать моделью, но у нее не было фотографа, который бы помог ей с портфолио. Поэтому Дуглас научилась делать все самостоятельно – и прославилась.

INSTAGRAM

Сейчас американка делится своими секретами с 85,9 тысячами подписчиков в социальных сетях.

INSTAGRAM

Смотрите видео: история любви американской бьюти-блогерши

По словам Дуглас, реквизит в большинстве случаев она находит у себя дома. Если чего-то не хватает, покупает в магазине, однако не тратит много денег. На каждую съемку уходит в среднем 40 долларов.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Модель отмечает, что съемки отнимают у нее по меньшей мере восемь часов в день.

Напомним, ранее автор блога The Truth Is Not Pretty из Швейцарии показала разницу между фото в Instagram и реальной жизнью. Ранее "Сегодня" также рассказывали историю американской блогерши и путешественницы Гэбби Ханны, которая шокировала своих друзей и подписчиков в Instagram и YouTube неожиданным заявлением. Девушка призналась, что ее снимки, якобы сделанные на музыкальном фестивале Коачелла, являются обыкновенной фальшивкой. Гэбби хотела, чтобы ей позавидовали. 

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Источник: Сегодня
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