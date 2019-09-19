Модель раскрыла секреты обмана в Instagram: невероятные фото до и после
Съемки отнимают у девушки по меньшей мере восемь часов в день
Популярная американская блогерша Кимберли Дуглас наглядно показала, как без особых трат и усилий делать невероятные снимки для Instagram.
Девушка рассказывает, что хотела стать моделью, но у нее не было фотографа, который бы помог ей с портфолио. Поэтому Дуглас научилась делать все самостоятельно – и прославилась.
Сейчас американка делится своими секретами с 85,9 тысячами подписчиков в социальных сетях.
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По словам Дуглас, реквизит в большинстве случаев она находит у себя дома. Если чего-то не хватает, покупает в магазине, однако не тратит много денег. На каждую съемку уходит в среднем 40 долларов.
Модель отмечает, что съемки отнимают у нее по меньшей мере восемь часов в день.
Напомним, ранее автор блога The Truth Is Not Pretty из Швейцарии показала разницу между фото в Instagram и реальной жизнью. Ранее "Сегодня" также рассказывали историю американской блогерши и путешественницы Гэбби Ханны, которая шокировала своих друзей и подписчиков в Instagram и YouTube неожиданным заявлением. Девушка призналась, что ее снимки, якобы сделанные на музыкальном фестивале Коачелла, являются обыкновенной фальшивкой. Гэбби хотела, чтобы ей позавидовали.
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