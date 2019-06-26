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Модель расплакалась после публикации снимков без фотошопа

На фото 22-летняя девушка позирует в черном бикини, подчеркивающем ее эффектные формы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Айрина Дрези
Айрина Дрези
Фото: instagram.com/prettylittlething

Популярная Instagram-блогерша и модель Айрина Дрези расплакалась, когда увидела реакцию пользователей сети на ее снимки в купальнике, которые опубликовал на своей странице в сети бренд PrettyLittleThing. На этих фото 22-летняя девушка позирует в черном бикини, подчеркивающем ее эффектные формы. Примечательно, что все изображения выложены без обработки.

Пост PrettyLittleThing собрал 110 тысяч лайков, а комментарии юзеров приятно шокировали и довели девушку до слез.

Айрина Дрези
Айрина Дрези
Фото: instagram.com/prettylittlething

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 "90% из них были позитивными. Юзеры хвалили меня за смелость, были рады видеть "настоящее тело" и рассказывали о собственном опыте принятия себя, – утверждает Айрина Дрези. – Другие девушки посылали мне сообщения, рассказывали свои истории. Они думают обо мне и выходят в топах без рукавов, не боясь показывать руки. Я чувствую, что помогаю другим".

Напомним, модель plus size призывает бойкотировать шоу Victoria's Secret. Кроме того, мы опубликовали фото "пышнотелой копии" Меган Маркл без одежды.

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Источник: Сегодня
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