Модель разделась в ванной ради спасения обитателей океанариумов: фото
Джемма Коллинз поучаствовала в фотосессии для зоозащитной организации Peta
Популярная plus-size-модель и звезда реалити-шоу Джемма Коллинз поучаствовала в фотосессии для зоозащитной организации Peta. Девушка вдохновилась идеей, направленной на закрытие океанариумов. Снимок публикует таблоид Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).
"Касатки и дельфины десятилетиями страдают в тесных аквариумах, которые можно сравнить с ванной. Не ходите в океанариумы", – указано на постере, где знаменитость запечатлена в ванне без одежды.
Специалисты Peta провели параллель между размером ванны и резервуарами, в которых содержатся морские обитатели. Отмечается, что в них они испытывают стресс и одиночество. В связи с этим на снимок, автором которого стала фотограф Рут Роуз, добавили слоган: "Смогли бы вы провести свою жизнь в ванной?".
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Напомним, 34-летняя уроженка Италии Стефания Барбальо полностью разделась, прикрыв интимные места медицинскими масками. Таким образом женщина хочет привлечь внимание общественности к проблеме пандемии COVID-19.
Кроме этого, мы писали, что известная украинская телеведущая и фитнес-блогер Валерия Крук разместила в Instagram несколько откровенных фото. На некоторых снимках видно, что под одеждой у журналистки нет бюстгальтера.
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