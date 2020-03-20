Модель разделась в ванной ради спасения обитателей океанариумов: фото

Джемма Коллинз поучаствовала в фотосессии для зоозащитной организации Peta

Популярная plus-size-модель и звезда реалити-шоу Джемма Коллинз поучаствовала в фотосессии для зоозащитной организации Peta. Девушка вдохновилась идеей, направленной на закрытие океанариумов. Снимок публикует таблоид Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Джемма Коллинз Фото: instagram.com/gemmacollins1

"Касатки и дельфины десятилетиями страдают в тесных аквариумах, которые можно сравнить с ванной. Не ходите в океанариумы", – указано на постере, где знаменитость запечатлена в ванне без одежды.

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Джемма Коллинз Фото: instagram.com/gemmacollins1 Джемма Коллинз Фото: instagram.com/gemmacollins1 Джемма Коллинз Фото: instagram.com/gemmacollins1 Джемма Коллинз Фото: instagram.com/gemmacollins1 Джемма Коллинз Фото: instagram.com/gemmacollins1 1/5

Специалисты Peta провели параллель между размером ванны и резервуарами, в которых содержатся морские обитатели. Отмечается, что в них они испытывают стресс и одиночество. В связи с этим на снимок, автором которого стала фотограф Рут Роуз, добавили слоган: "Смогли бы вы провести свою жизнь в ванной?".

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Напомним, 34-летняя уроженка Италии Стефания Барбальо полностью разделась, прикрыв интимные места медицинскими масками. Таким образом женщина хочет привлечь внимание общественности к проблеме пандемии COVID-19.

Кроме этого, мы писали, что известная украинская телеведущая и фитнес-блогер Валерия Крук разместила в Instagram несколько откровенных фото. На некоторых снимках видно, что под одеждой у журналистки нет бюстгальтера.

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