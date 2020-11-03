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Модель в сексуальном топе не хотели пускать в самолет. Ее заставили прикрыться джемпером (фото)

Сегодня, 13:46

Члены экипажа сочли, что наряд пассажирки не соответствует дресс-коду авиаперевозчика

Сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ив Мари заставили одеться в самолете
Ив Мари заставили одеться в самолете
Фото: instagram.com/evejmarie

Члены экипажа сочли, что топ пассажирки не соответствует дресс-коду авиаперевозчика. Сама Ив настаивала на том, что в ее одежде нет ничего "непристойного". Именно это слово употребляется в правилах авиакомпании, на которые ссылались сотрудники.

Фото: instagram.com/evejmarie

В итоге одна из стюардесс дала Мари джемпер, ведь ей не было во что переодеться. Также женщину с сыном пересадили в первый ряд, чтобы она не попадалась на глаза другим пассажирам.

Фото: instagram.com/evejmarie

"Меня унизили. Я считаю, что это дискриминация, – утверждает Ив. – Шум был поднят не столько из-за фасона топа, сколько из-за размера груди, а с этим я ничего не могу поделать".

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Southwest Airlines отреагировали на жалобу женщины и извинились перед ней. Пассажирка получит скидку в 100 долларов на следующий авиаперелет.

Напомним, ранее пассажирку самолета EasyJet, который 18 октября вылетал из Белфаста в Эдинбург, "выбросили" за борт и арестовали за нарушение порядка.

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Кроме этого, мы писали о путешественнице Джордане Ли, которая во время авиаперелета сфотографировала попутчика, удивившего ее вульгарным поведением.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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фото самолет модель наряд Playboy
Источник: instagram.com/evejmarie
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