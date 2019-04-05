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Модель в купальнике обрадовала покупателей неудачной позой

На животе у девушки видны жировые складки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Модель онлайн-ретейлера Asos
Модель онлайн-ретейлера Asos
Фото: Depositphotos

На сайте британского онлайн-ретейлера Asos появилась фотография модели, которая рекламировала купальник в неудачной позе. Девушка на снимке сидит, чуть сгорбившись, боком к камере в бледно-сиреневом бикини бренда Monki. На ее животе видны несколько жировых складок, пишет издание Daily Mail.
 

Клиенты обрадовались "бодипозитивности" компании и поблагодарили фотографов в соцсетях. "Спасибо, за этот ракурс", "Женщина с по-настоящему здоровым телом — с ума сойти", "Факт наличия этих складок у стройной девушки говорит о недостатке диверсификации в модной индустрии", — пишут пользователи Twitter.

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Asos перестал ретушировать тела своих моделей в 2017 году. Впоследствии его примеру последовали многие модные бренды. На сегодняшний день от Photoshop отказались крупнейшие компании, такие как H&M, Misguided и BooHoo.

Напомним, российская модель после трепанации черепа вышла на подиум в Милане. Кроме этого, "Сегодня" писали про ТОП-6 знаменитостей с нестандартной внешностью.

Смотрите видео: Что объединяет женщин с нестандартной внешностью в Украине

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