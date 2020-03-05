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Модный маникюр на весну 2020 рассмешил сеть: фото 18+

Бьюти-блогерши выбирают дизайн ногтей с принтом мужского полового органа

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:44

Дизайн ногтей с провокационными эротическими изображениями стал новым трендом весны 2020. Модницы и бьюти-блогерши из разных стран мира публикуют на своих страницах в Instagram фото маникюра с принтом мужского полового органа. Об этом сообщает американский глянец Allure (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть все фото).

"Это забавно! Таким образом люди отвлекаются от всего, что происходит в их жизни. Сложная ситуация выглядит проще, когда ты носишь маникюр с пенисом, не правда ли?", – спрашивает популярная маникюриста Донна Гир.

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Модный маникюр 18+
Модный маникюр 18+
Фото: instagram.com/sissyboyslapparty

Модницы делают маникюр с фаллическими изображениями, добавляют цветочный принт, сердечка, а также рисуют хот-доги и кактусы.

"Я такого еще не видела", "Ого, модницы пробивают дно", "Ужас, нет слова", "Вы что с ума сошли?", "Кошмар", – пишут одни пользователи сети. "А что? Вполне даже. Мне нравится", "Я посмеялся. Спасибо", "Маникюр для тех, у кого проблемы в личной жизни", – комментируют другие.

Чем опасен маникюр и что надо требовать у мастера перед процедурой – смотрите видео:

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Публикация от Heather Hampton (@sissyboyslapparty)

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Публикация от Heather Hampton (@sissyboyslapparty)

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Публикация от Pamper Nail Gallery® (@pampernailgallery)

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как маникюр помог 54-летней Саре Берроуз из британского города Макклсфилд определить опасный симптом рака. Кроме этого, мы рассказывали, что дефекты ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания.

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Источник: Сегодня
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