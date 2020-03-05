Модный маникюр на весну 2020 рассмешил сеть: фото 18+

Бьюти-блогерши выбирают дизайн ногтей с принтом мужского полового органа

Дизайн ногтей с провокационными эротическими изображениями стал новым трендом весны 2020. Модницы и бьюти-блогерши из разных стран мира публикуют на своих страницах в Instagram фото маникюра с принтом мужского полового органа. Об этом сообщает американский глянец Allure (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть все фото).

"Это забавно! Таким образом люди отвлекаются от всего, что происходит в их жизни. Сложная ситуация выглядит проще, когда ты носишь маникюр с пенисом, не правда ли?", – спрашивает популярная маникюриста Донна Гир.

Модный маникюр 18+ Фото: instagram.com/sissyboyslapparty

Модницы делают маникюр с фаллическими изображениями, добавляют цветочный принт, сердечка, а также рисуют хот-доги и кактусы.

"Я такого еще не видела", "Ого, модницы пробивают дно", "Ужас, нет слова", "Вы что с ума сошли?", "Кошмар", – пишут одни пользователи сети. "А что? Вполне даже. Мне нравится", "Я посмеялся. Спасибо", "Маникюр для тех, у кого проблемы в личной жизни", – комментируют другие.

Чем опасен маникюр и что надо требовать у мастера перед процедурой – смотрите видео:

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как маникюр помог 54-летней Саре Берроуз из британского города Макклсфилд определить опасный симптом рака. Кроме этого, мы рассказывали, что дефекты ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться