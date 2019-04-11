Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

Автомобиль девушки оценивают в 350 тысяч долларов

Модель украсила автомобиль двумя миллионами кристаллов Фото: instagram.com/dradionova

26-летняя молдавская модель Дарья Радионова, которая сейчас живет и работает в Лондоне, украсила свой Lamborghini Aventador двумя миллионами камней Сваровски. Над проектом работники мастерской Cars in Cloaks трудились два месяца, сообщает Daily Mail.

Автомобиль Дарьи оценивают в сумму, превышающую 350 тысяч долларов — это без стоимости кристаллов и работы по их прикреплению.

8 Апр 2019 в 5:25 PDT INSTAGRAM (@dradionova)

Ранее девушка инкрустировала кристаллами и другие автомобили — Mercedes-Benz CLS 350 и Lamborghini Huracan. Несколько лет назад она продала сверкающий Mercedes (украшенный одним миллионом кристаллов) на аукционе eBay более, чем за 200 тысяч долларов. Часть вырученных денег, как заявила тогда девушка, были переданы в помощь бездомным собакам в Кишиневе. Mercedes и деньги на кристаллы Swarovski Дарье, по ее словам, подарили родители, у которых в Молдавии "небольшой бизнес".

7 Апр 2019 в 8:20 PDT INSTAGRAM (@dradionova)

"У меня нет слов, чтобы описать, насколько она блестящая. Вчера мы остановили Лондон!", — написала Радионова в Instagram.

6 Апр 2019 в 9:26 PDT INSTAGRAM (@dradionova)

В стандартной комплектации Lamborghini Aventador стоит примерно 10,3 миллиона гривен. Сколько обошелся спорткар с таким апгрейдом, не известно.

Жители Лондона и пользователи сети не оценили стараний модели. Одним такой Lamborghini показался безвкусным, другие отметили, что из-за тюнинга авто потеряло свои аэродинамические качества и скорость.

Напомним, в Украине презентовали самый дорогой внедорожник в мире. Это первый SUV в истории бренда с турбированным двигателем, а также впервые производитель представил две новинки в течении года.

Также напомним, что кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead превратили в необычный монстр-трак. Видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino в Facebook.

Смотрите видео: фургон Chevrolet превратили в дом-галерею

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram