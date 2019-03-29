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Молодая китаянка поразила сеть своими мускулами: фото

Красотка при росте 155 сантиметров поднимает 120 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Кинг-Конг Барби из Китая
Кинг-Конг Барби из Китая
Фото: King Kong Barbie

Студентка из Китая по имени Чен удивила сеть своими мускулами и достижениями в бодибилдинге. Когда девушка увидела соревнование по бодибилдингу, поняла, что красота может быть разной, пишет The Daily Mail.

Китаянка утверждает, что вид красоток-бодибилдеров произвел на нее неизгладимое впечатление, и она начала заниматься в зале.

Сейчас Чен при росте 155 сантиметров поднимает 120 килограммов, что более чем двое больше ее собственного веса. В сети она известна под псевдонимом King Kong Barbie. Чен транслирует свои тренировки на китайских видеоплатформах и собрала там около 300 тысяч поклонников.

Студентка из Китая по имени Чен
Фото: King Kong Barbie
Студентка из Китая по имени Чен
Фото: King Kong Barbie
Студентка из Китая по имени Чен
Фото: King Kong Barbie
Студентка из Китая по имени Чен
Фото: King Kong Barbie
Студентка из Китая по имени Чен
Фото: King Kong Barbie
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Девушка отмечает, что не все поняли ее увлечение, поскольку в Китае считается, что "женщина должна выглядеть слабой, чтобы быть красивой". Но она не собирается останавливаться и планирует принять участие в профессиональных соревнованиях по бодибилдингу.

Напомним, чемпионка Украины по фитнес-бикини Марина Андриенко добилась всемирно признания. Наша соотечественница стала абсолютной победительницей WABBA International Mr/Ms Universe 2017 в Будапеште. Ранее спортсменка сравнила две своих фотографии с разницей в полтора месяца. "Трансформация за 1,5 месяца. Это еще не конец", – отметила на своей странице Марина.

Смотрите видео: фитнес-красотка рассказала о секретах идеального тела

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