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Молодая мать родила близнецов дважды за год: "Будто сорвала джекпот"

Женщина ждет, когда вся семья будет в сборе, чтобы устроить вечеринку

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:38

Александрия Уоллистон из американского города Уэст-Палм-Бич родила близнецов дважды за год. Об этом сообщает телестанция WPTV-TV.

Первых малышей, Марка и Малахия, Уоллистон родила в марте 2019 года, а уже в мае она узнала, что снова забеременела и вынашивает еще двоих. Кайлен и Калеб появились на свет 27 декабря. "Я никогда и не предполагала, что так может произойти. Я будто дважды сорвала джекпот", – призналась молодая мать.

Фото: WPTV-TV

6 января Калеба выписали из отделения интенсивной терапии для новорожденных. Его брат Кайлен пока находится под присмотром докторов.

Смотрите видео: в Малайзии мужчина нашел близнеца среди гостей на собственной свадьбе

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Помимо близнецов, у американки есть трехлетняя дочь. "Признаться честно, у нее довольно непростой характер. Я будто воспитывала не одного, а сразу двух детей", – рассказала Александрия и отметила, что ждет, когда вся семья будет в сборе, чтобы устроить вечеринку.

Фото: WPTV-TV

Напомним, ранее в Киеве, на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду, а некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия был установлен рекорд Украины "Наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" – в этот день их насчитали 67.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как в США успешно разделили сиамских близнецов – Анну и Хоуп Ричардс.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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