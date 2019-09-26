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Молодожены пришли на свадьбу в нижнем белье: фото

Снимок вызвал шквал критики у подписчиков группы That’s It, I’m Wedding Shaming

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Молодожены в нижнем белье вызвали споры в сети
Молодожены в нижнем белье вызвали споры в сети
Фото: Pixabay

В закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), где регулярно высмеиваются свадебные курьезы, появился очередной снимок, вызвавший шквал комментариев у подписчиков группы. "Зачем тратить деньги на свадебные наряды, когда можно просто купить краску?" – подписала фотографию автор поста.

Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах

На опубликованных изображениях показаны молодожены, которые пришли на свадьбу в нижнем белье, раскрасив свои тела под костюмы. Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплены детали из прозрачной ткани, напоминающие подолы платьев. Двое женихов "наряжены" в черные костюмы, а на ногах третьего нарисована зеленая юбка-килт.

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"Вот это уверенность!", "Ну, здравствуй, ночной кошмар", "Я сэкономила десять тысяч на свадебном платье, которое надену всего лишь раз. Для меня это звучит как победа", "О нет, это отвратительно", – пишут в комментариях юзеры.

Скриншот: That’s It, I’m Wedding Shaming

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей сети.

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Источник: Сегодня
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