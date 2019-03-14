Мощный удар молнии в самолет попал на видео

На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера

В самолет попала молния Фото: Pixabay

Самолет Airbus A321 перевозчика Thomas Cook попал в грозу сразу после вылета из Англии. Один из пассажиров снял видео из салона лайнера. Его ролик разместило издание Daily Mail.

Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Манчестера в Банжул (Гамбия). Спустя минуту после взлета воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках и по нему ударила молния. На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера.



TWITTER— Flight Alerts (@FlightAlerts_) March 10, 2019

Несмотря на исправность судна, пилот в целях безопасности решил вернуть лайнер в аэропорт вылета. Всех пассажиров пересадили на другой рейс.

Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

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