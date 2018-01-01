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Мошенники в скафандрах из фольги собрали "для NASA" больше 200 тысяч долларов

В полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что передал мошенникам крупную сумму на разработку оборудования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Мошенники. Фото: joyreactor.cc
Мошенники. Фото: joyreactor.cc

В Дели арестовали отца и сына, которые утверждали, что создают оборудование для NASA за 375 млрд. рупий (около 5 млрд. долларов). Во время задержания мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги.

В полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что передал мошенникам более 200 000 долларов на разработку оборудования для NASA. Он заподозрил, что его обманули после отмены нескольких тестирований устройств из-за "плохой погоды".

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Арестованные уверяли предпринимателей, что разработали устройство, которое поможет производить "электричество из вспышек молнии и ударов грома". Его якобы собирались продавать NASA через Организацию оборонных исследований и разработок Индии.

По данным полиции, 56-летний Вирендер Мохан Брар и 30-летний Нитин Мохан Брар обманули около 30 человек в Индии.

Самые курьезные истории преступников-неудачников смотрите на видео ниже:

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NASA мошенники курьез
Источник: Русские еврей

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