Мошенники в скафандрах из фольги собрали "для NASA" больше 200 тысяч долларов

В полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что передал мошенникам крупную сумму на разработку оборудования

Мошенники. Фото: joyreactor.cc

В Дели арестовали отца и сына, которые утверждали, что создают оборудование для NASA за 375 млрд. рупий (около 5 млрд. долларов). Во время задержания мужчины были одеты в скафандры из алюминиевой фольги.

В полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что передал мошенникам более 200 000 долларов на разработку оборудования для NASA. Он заподозрил, что его обманули после отмены нескольких тестирований устройств из-за "плохой погоды".

Арестованные уверяли предпринимателей, что разработали устройство, которое поможет производить "электричество из вспышек молнии и ударов грома". Его якобы собирались продавать NASA через Организацию оборонных исследований и разработок Индии.

По данным полиции, 56-летний Вирендер Мохан Брар и 30-летний Нитин Мохан Брар обманули около 30 человек в Индии.

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