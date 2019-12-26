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"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

На Instagram Алены Кравченко подписаны 13,6 тысячи человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:47
Алена Кравченко
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

34-летняя одесситка Алена Кравченко, которую еще называют живой Рапунцель, стала популярной в социальных сетях. Женщина прославилась благодаря своим двухметровым волосам, которые отращивает с пятилетнего возраста. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

Кравченко призналась, что любовь к длинным волосам в детстве ей привила мать, рассказывая, что "волосы украшают женщину". Одесситка добавила, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час.

Алене в сети регулярно делают предложения руки и сердца, однако она не воспринимает их всерьез. "Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны. Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды", – рассказала она.

Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Алена Кравченко
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
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На Instagram Алены Кравченко подписаны 13,6 тысячи человек.

Ранее сайт "Сегодня" также писал, как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос". Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми.

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