Можно брать на работу: появилось прозрачное пиво

От воды напиток отличают запах и вкус, говорят эксперты

Прозрачное пиво. Фото: pixabay

Японцы подготовили для любителей пива невероятную новинку, которая позволит немножко расслабиться даже на рабочем месте – прозрачное безалкогольное пиво All-Free All-Time.

Представители компании Suntory говорят, что освежающий напиток поступит в продажу 19 июня.

Прозрачное пиво Фото: Suntory

От воды напиток отличают запах и вкус – и, по всей видимости, длинный список ароматизаторов. Рецептуру держат в секрете.

Главное, на что делает упор производитель, – это внешний вид товара. Бутылка не скомпрометирует вас даже на деловой встрече и не вызовет косых взглядов в офисе.

Напомним, ранее мы писали, что поляк создал пиво со вкусом "женщины мечты".

Польский бизнесмен Войцех Манн создал пиво с частицей женщины мечты – в состав напитка входят бактерии из интимных мест разных моделей.

Используя новейшие технологии микробиологии, разработчики изолировали, исследовали и усовершенствовали молочнокислые бактерии из влагалища "уникальной женщины". Лактобациллы якобы насыщают напиток ее привлекательностью и красотой.

Кроме этого, мы рассказывали, от каких болезней помогает пиво.

Пиво – это потенциально опасный алкогольный напиток, который, при этом, состоит из чрезвычайно полезных для здоровья веществ. Так решили американские ученые, исследовавшие свойства одного из компонентов пива – ксантогумола.

О том, где лечат пивом в Украине – смотрите на видео: