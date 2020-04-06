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Муж и жена умерли с разницей в шесть минут после 51-го года счастливого брака

Супруги ушли из жизни в больнице, держась за руки

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:34

74-летний Стюарт Бейкер и его 72-летняя супруга Эдриан скончались от осложнений коронавируса 29 марта с разницей в шесть минут. Пара прожила вместе 51 год. Об этом сообщил их сын, Бадди, в своем Twitter-аккаунте.

В разговоре с журналистами ABC News Бадди рассказал, что его родителей положили в местную больницу, где тесты подтвердили у них заражение COVID-19 и пневмонию. Доктора предупредили Бейкера, что оба его родителя находятся в критическом состоянии и уже не выживут. Они предложили отключить больных от аппаратов искусственной вентиляции легких и позволить им умереть естественным путем.

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"Единственное, мы попросили, чтобы в этот момент они лежали в одной палате", – пояснил сын. 29 марта, после отключения от аппаратов, супруги умерли с разницей в шесть минут, держась за руки.

"Мы живем в мире, где все рассуждают: "Меня это не коснется, в моей семье такого не произойдет". Что ж, это коснулось нас. Думаю, пора уже понять, что все это серьезно. Возможно, трагедия в нашей семье заставит людей задуматься и принять правильное решение", – рассказывает Бейкер.

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Мужчина призвал людей не покидать дома, поскольку только так можно остановить распространение COVID-19. "Моих родителей уже не вернуть, – подытожил Бейкер. – Но мы можем спасти жизни других… Просто соблюдая меры предосторожности".

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Напомним, ранее мы рассказывали о подобной истории: 82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара из итальянского города Альбино (северная провинция Бергамо) счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа.

Чтобы не инфицироваться коронавирусом, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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