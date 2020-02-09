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Муж нашел фильм для взрослых с женой и потребовал развод

Оказалось, что до замужества у женщины было много сексуальных партнеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Муж наткнулся на порно с женой и захотел развестись Фото: Štefan Štefančík / Unsplash
Муж наткнулся на порно с женой и захотел развестись
Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

32-летняя женщина из Индии, имя которой не называется, в "образовательных целях" заставила мужа смотреть порно. Она хотела, чтобы супруг подражал действиям актеров. Вскоре мужчина случайно увидел на телефоне жены эротический ролик, в котором та участвовала, из-за чего и решил развестись, сообщает The Times of India.

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Как пишет издание, женщина призналась, что на кадрах она и ее бывший возлюбленный. Наличие видео супруга объяснила попыткой шантажа с его стороны. Однако после этого инцидента мужчина обнаружил порно-ролик с женой уже в Сети и снова потребовал объяснений.

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Оказалось, что до замужества у женщины было много сексуальных партнеров, но об интимном видео в интернете она не знала. После случившегося он настаивает на разводе, а жена хочет сохранить брак и призывает его забыть о прошлом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети. Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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