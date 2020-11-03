Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Муж опозорил беременную жену во время семейного праздника. Он показал ее измену на видео

Сегодня, 11:29

Вечеринка закончилась громким скандалом и дракой

Муж во время бейби шауэра опозорил свою беременную жену и публично показал видео, на котором она изменяла ему с любовником. Ролик опубликован на Reddit, однако изданию The Sun не удалось проверить его подлинность.

На обнародованных кадрах мужчина вместе со своим адвокатом выдвигают шокирующие обвинения: они утверждают, что женщина беременна не от законного супруга.

"У нас есть документы, которые подтверждают это, – рассказывает он. – Вы все знаете, что я жду мальчика. Однако, ребята, вы упустили важную деталь. На самом деле эта женщина не на четвертом месяце беременности, а на шестом".

Читайте также:
"Теперь ездит на автобусе": парень раскрыл детали мести девушке, которая его предала

Затем мужчина продемонстрировал кадры, на которых жена изменяет ему с любовником (он тоже присутствовал на вечеринке). Женщина, в свою очередь, умоляет мужа обсудить с ней этот вопрос лично, но он отказался.

Видео: Reddit

Семейный праздник закончился дракой: обманутый муж ушел, а гости напали на любовника беременной женщины.

Пользователи сети, возмущенные подробностями этой истории, оставили под роликом тысячи комментариев.

Бейби шауэр – вечеринка для будущей матери в США.

Напомним, девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Женские и мужские мести за измену – смотрите видео:

Также мы рассказывали об американке по имени Даниэль, которая рассталась с возлюбленным и задалась вопросом, что же делать с фотографиями, на которых она изображена вместе с бывшим? Решение девушки было простым, но очень оригинальным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Психолог назвал способ, как пережить измену Как каждый знак зодиака реагирует на измену Как простить измену: совет психолога "Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник
видео скандал беременность измена
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица

Популярные статьи

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Вчера, 16:45Шоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

Вчера, 11:53Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 11:40Шоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

1 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряEvents

1 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряШоу-бизнес

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

31 октябряEvents

Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, SMS и пожелания

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Донька Ющенка виблискувала формами в теплих краях
Валюха из «Сватов» расцвела в объятиях звездного "мужа"
Валюха из «Сватов» расцвела в объятиях звездного "мужа"
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Оля Серябкина удивила роскошным образом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять