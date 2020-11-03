Муж опозорил беременную жену во время семейного праздника. Он показал ее измену на видео

Вечеринка закончилась громким скандалом и дракой

Муж во время бейби шауэра опозорил свою беременную жену и публично показал видео, на котором она изменяла ему с любовником. Ролик опубликован на Reddit, однако изданию The Sun не удалось проверить его подлинность.

На обнародованных кадрах мужчина вместе со своим адвокатом выдвигают шокирующие обвинения: они утверждают, что женщина беременна не от законного супруга.

"У нас есть документы, которые подтверждают это, – рассказывает он. – Вы все знаете, что я жду мальчика. Однако, ребята, вы упустили важную деталь. На самом деле эта женщина не на четвертом месяце беременности, а на шестом".

Затем мужчина продемонстрировал кадры, на которых жена изменяет ему с любовником (он тоже присутствовал на вечеринке). Женщина, в свою очередь, умоляет мужа обсудить с ней этот вопрос лично, но он отказался.

Видео: Reddit

Семейный праздник закончился дракой: обманутый муж ушел, а гости напали на любовника беременной женщины.

Пользователи сети, возмущенные подробностями этой истории, оставили под роликом тысячи комментариев.

Бейби шауэр – вечеринка для будущей матери в США.

Напомним, девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

Женские и мужские мести за измену – смотрите видео:

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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