Муж побрил налысо жену из-за волос в завтраке

Мужчине предъявили обвинение в намеренном причинении серьезных телесных повреждений

Мужчина сбрил жене волосы из-за плохого завтрака Фото: Pixabay

Во вторник, 8 октября, полицейские Бангладеша получили жалобу от жителей деревни в округе Джайпурхат. Сообщалось, что 35-летний Баблу Мондалу сбрил волосы своей 23-летней жене. Об этом пишет информационный портал AsiaOne.

"Он обнаружил женский волос в завтраке, который приготовила супруга, – отметил начальник местной полиции Шариар Хан. – Мужчина разозлился и обвинил во всем жену. Затем он взял лезвие и силой побрил ей голову".

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Мондале предъявили обвинение в намеренном причинении серьезных телесных повреждений и надругательстве над женщиной. Задержанному грозит до 14 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод из-за того, что муж не принес ей бургер. Кроме этого, "Сегодня" писали о жительница Гамбурга под псевдонимом Dorte L, которая выставила на интернет-аукцион своего мужа. 40-летняя женщина уточнила, что состоит в браке уже семь лет. По ее мнению, их отношения изжили себя и они с мужем "больше не принадлежат друг другу".

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