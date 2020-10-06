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Муж ради примирения с женой начал откручивать лампочки и переставлять батарейки (видео)

Сегодня, 09:42

Мужчина решил создать благоприятные условия для решения назревшего конфликта

Необычный способ помириться с женой придумал пользователь TikTok с ником @trip_uhl_d. По словам мужчины, обиженная партнерша перестала с ним разговаривать. Именно поэтому он решил создать благоприятные условия для решения назревшего конфликта.

Блогер переставил батарейки в пульте от телевизора, положил сковородки на высокие полки на кухне, чуть-чуть открутил лампочки и перекрыл воду в унитазе. Помимо этого, он выключил Wi-Fi, уменьшил мощность на кофемашине и поменял настройки на телефоне. Все это для того, чтобы жена обратилась к нему за помощью.

Видеоролик собрал более 13 миллионов просмотров и встревожил комментаторов.

@trip_uhl_d

I have a plan. Thanks @maxwellfamilyofficial for the inspiration.

♬ Mission Impossible (Main Theme) – Favorite Movie Songs

Не все подписчики @trip_uhl_d оценили замысел сообразительного молодого человека. Некоторые даже принялись его критиковать. "Моя бывшая была настолько упрямой, что купила бы новый телевизор, унитаз и сковородки, лишь бы и дальше не разговаривать", – написал в комментариях один. "Покойся с миром. Думаю, ты прожил хорошую жизнь", – смеется другой. "Интересно, а что в ответ перекроет и открутит она? Я бы на твоем месте перестал есть дома", – отмечает третий.

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Напомним, ранее 30-летний житель Японии поделился со своими друзьями в Twitter необычным посланием в виде математической формулы, которое ему на подаренном фартуке оставила жена.

Какие вещи могут поднять настроение женщинам – смотрите видео:

Кроме этого, мы рассказывали, как быстро избавиться от плохого настроения.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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