Муж снял на видео доказательства измены жены: "Покажу твоей матери"

Канадец снял на камеру, как супруга выходит из своей машины с молодым человеком

Мужчина из канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор снял на камеру, как его супруга выходит из своей машины с молодым человеком – вероятно, любовником. Видео опубликовал таблоид The Sun.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как муж обвиняет жену в неверности. Женщина бежит вслед за ним с криками: "Я не собиралась с ним спать!". Затем мужчина возвращается к машине супруги и видит, что спинки задних сидений опущены. "Выходит, ты переспала с ним прямо здесь?" – спросил он. Жена продолжила отрицать факт измены и поспешно вернула спинки кресла в вертикальное положение.

Смотрите видео: как отомстить изменщику

Канадец пригрозил женщине показать видеозапись ее матери. Затем он написал в Facebook пост, в котором сообщил, что они расстались три недели назад.

Ранее "Сегодня" писали об американке, которая нашла способ отомстить бывшему. Кроме этого, мы рассказывали об одесситке, которая жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.