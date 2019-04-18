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Муж задействовал трактор, чтобы остановить обиженную жену

Инцидент произошел, когда женщина вернулась домой за вещами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
В США муж на тракторе помешал жене уйти
В США муж на тракторе помешал жене уйти
Фото: Depositphotos

64-летний Дэнни Ли Стюарт из американского штата Флорида использовал трактор, чтобы остановить пытавшуюся уйти от него супругу. Инцидент произошел после большой семейной ссоры, когда жена Стюарта заявила, что готова подать на развод. Об этой истории сообщает издание Newsweek.

Известно, что жена мужчины вернулась домой за вещами, отнесла их в свою машину и собиралась уехать, но путь преградил Дэнни Ли. Мужчина пробил забор трактором, подъехал к автомобилю и выбил погрузочными вилами стекло задней двери на стороне водителя. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Стюарт заявил, что жена пыталась забрать его имущество, но не смог объяснить, какое именно. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами без намерения совершить убийство.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как ссора помогла любители азартных игр из города Олбани выиграть в лотерею.Кроме этого, сообщалось, как семейная ссора под Харьковом закончилась трагедией.

Смотрите видео: семейная ссора в Ровенской области чуть не закончился трагедией

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