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Мужчина 10 лет сидит у дороги: его слова заставят многих заплакать

Эта история никого не оставит равнодушным

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:35
Мужчина 10 лет ждет у дороги свою дочь Фото: depositphotos
Мужчина 10 лет ждет у дороги свою дочь
Фото: depositphotos

Трогательной историей пожилого мужчины из Таиланда на своей странице в Facebook поделился служащий Королевских военно-воздушных сил страны Порамет Мисомфоп.

Как рассказал военный, 30 января он обедал в одном из кафе Бангкока и в окно увидел пожилого человека, одиноко сидящего на дорожном ограждении. Порамет вышел на улицу и решил узнать побольше о незнакомце у работников близлежащих лавок и магазинов. Так военный выяснил, что старик – бездомный и сидит у обочины уже десять лет.

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 "Я помню, около десяти лет назад в том направлении ехала девушка. Она остановила автомобиль, вывела старика и что-то ему сказала. Я не могла расслышать, что именно", – рассказала Порамету женщина-продавщица, работающая неподалеку. По ее словам, девушка оставила мужчину в том самом месте, где он находится до сих пор. Продавщица также добавила, что каждый день приносит старику немного еды.

Порамет однажды отважился поговорить с незнакомцем. Старик рассказал, что его дочь ушла на работу, поэтому оставила его здесь на какое-то время. Он все время повторял одну и ту же фразу: "Она скоро вернется, она скоро вернется".

Порамет Мисомфоп поделился историей незнакомца в надежде, что сила социальных сетей поможет бездомному найти дочь.

Напомним, в США девушка вышла замуж за своего возлюбленного, а уже через несколько часов она умерла от рака.

Смотрите видео: верный пес ждет умершую хозяйку

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Источник: Сегодня
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