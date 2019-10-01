Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

63-летний Сун Цзян совершил побег в 2002 году после того, как был приговорен к тюремному заключению

Дрон обнаружил китайского беглеца, живущего в пещере 17 лет Фото: Pixabay

Китайские полицейские благодаря дрону нашли в провинции Юньнань сбежавшего из тюрьмы заключенного. Мужчина возле импровизированного "жилья" оставил горы мусора, чем и привлек внимание правоохранителей. Об этом сообщает портал NEWS.com.au.

Мужчина 17 лет прятался в пещере в горах Фото: Yongshan Police

Как пишет издание, 63-летний Сун Цзян совершил побег в 2002 году после того, как был приговорен к тюремному заключению за торговлю женщинами и детьми. Полиция потратила годы на поиски беглеца, но не смогла найти его, пока дрон не обнаружил синюю стальную пластину в горах за его родным городом. При ближайшем рассмотрении полиция обнаружила, что за куском стальной пластины было скрыто убежище с мусором, который мог оставить только человек.

Смотрите видео: мужчина сбежал из тюрьмы благодаря простыне

Полицейские отправились на поиски жителя пещеры и обнаружили внутри Сун Цзяна. По словам полицейских, мужчина был растрепан и не мог общаться после нескольких лет жизни в изоляции. В пещере, шириной около двух квадратных метров, он построил кровать из подручных средств. горах он выживал, собирая воду в пластиковые бутылки из ручья.

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Сун Цзян признался в побеге из тюрьмы и был заново заключен под стражу.

Ранее "Сегодня" писали, как 32-летнему гражданину Польши Роберту Лисовски, подозреваемому в убийстве, благодаря простыне удалось сбежать из тюрьмы Поджореале в итальянском городе Неаполь . Полиция города начала поиски беглеца и распространила его фотографии. Кроме этого, журналисты рассказали о причинах, которые "запускают" бунты в украинских колониях.

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