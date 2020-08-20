Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина 18 лет не выбрасывал мусор и показал, во что превратилась его квартира: фото

Сегодня, 11:11

Британец накопил столько хлама, что перемещаться в доме стало затруднительно

Найджел из Великобритании 18 лет занимался накопительством ненужных вещей и сделал из своей квартиры склад мусора. Мужчина увлекся этим еще в 2002 году, после того как его возлюбленная Сид умерла, пишет Daily Mail.

Одинокий британец собирает все ненужные предметы: метры ткани, мотки шерсти, семь швейных машинок, кучу коробок и пакетов. Он накопил столько хлама, что перемещаться в доме стало затруднительно, а воздух в его апартаментах оказался слишком неприятным, чтобы там гостить.

Отмечается, что мужчина долгие годы не приглашал никого к себе в гости, осознавая, что его страсть к накопительству может не понравится другим.

Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор
Фото: Channel 7
1/8

Однако недавно он все же решился пригласить в свой дом коллегу по несчастью – Дженис. Женщина тоже знает толк в накоплении хлама, но дом Найджела все равно ее поразил. "Там так пахло, что я не могла дышать", – пожаловалась она. Увиденное мотивировало гостью избавиться от хлама в собственной квартире.

Читайте также:
Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Пример Дженис стал показательным для Найджела. Сейчас он пытается найти способ, как избавиться от своей привычки.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о художниках Кэтрин Кинг и Уэйн Адамс из Канады, которые уже 29 лет живут на самостоятельно сооруженном острове из мусора, который они обустроили не хуже, чем 5-звездочный отель.

Смотрите видео: зачем Украина покупает мусор за рубежом

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Львовский мусор снова "путешествует" по Украине (фото) На Закарпатье мусор "оккупировал" реку: как спасают водоем (фото и видео) В Киеве полыхали склады и мусор недалеко от аэропорта (фото, видео)
фото Великобритания дом мусор аномалии
Реклама

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Асмус впервые заговорила о дальнейшей судьбе Гарика Харламова
Асмус впервые заговорила о дальнейшей судьбе Гарика Харламова

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

Вчера, 10:22Food

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

Вчера, 10:00Events

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

Вчера, 07:54Fun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

Вчера, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 19 августа: у Овнов будет интересный день, а у Тельцов – много общения

Вчера, 05:25Events

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

18 августаШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

18 августаTravel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

17 августаШоу-бизнес

Даша Астафьева устроила эротичную фотосессию в библиотеке

17 августаШоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

17 августаFood

Как запечь яблоки с изюмом и медом

17 августаСтиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Новости партнеров

Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо
Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Богомолов снял видео с Собчак под душем
Богомолов снял видео с Собчак под душем

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять