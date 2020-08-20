Мужчина 18 лет не выбрасывал мусор и показал, во что превратилась его квартира: фото

Британец накопил столько хлама, что перемещаться в доме стало затруднительно

Найджел из Великобритании 18 лет занимался накопительством ненужных вещей и сделал из своей квартиры склад мусора. Мужчина увлекся этим еще в 2002 году, после того как его возлюбленная Сид умерла, пишет Daily Mail.

Одинокий британец собирает все ненужные предметы: метры ткани, мотки шерсти, семь швейных машинок, кучу коробок и пакетов. Он накопил столько хлама, что перемещаться в доме стало затруднительно, а воздух в его апартаментах оказался слишком неприятным, чтобы там гостить.

Отмечается, что мужчина долгие годы не приглашал никого к себе в гости, осознавая, что его страсть к накопительству может не понравится другим.

Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 Найджел из Великобритании 18 лет "коллекционирует" мусор Фото: Channel 7 1/8

Однако недавно он все же решился пригласить в свой дом коллегу по несчастью – Дженис. Женщина тоже знает толк в накоплении хлама, но дом Найджела все равно ее поразил. "Там так пахло, что я не могла дышать", – пожаловалась она. Увиденное мотивировало гостью избавиться от хлама в собственной квартире.

Пример Дженис стал показательным для Найджела. Сейчас он пытается найти способ, как избавиться от своей привычки.

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