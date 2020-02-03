Мужчина благодаря кофе спас трех замерзающих во льду котят: фото и видео

Кендалл Дивиш отогрел, накормил и напоил животных, а также обработал их от паразитов

Кендалл Дивиш спас котят Фото: facebook.com/kendall

Нефтяник Кендалл Дивиш из Канады ехал на работу и увидел на дороге трех брошенных котят, которые примерзли ко льду. Животных, вероятно, провели на холоде всю ночь. Чтобы освободить и спасти питомцев, мужчина полил их хвосты теплым кофе. Об этой истории Дивиш рассказал на своей странице в Facebook.

Дома канадец отогрел, накормил и напоил котят, а также обработал их от паразитов. Все трое найденышей оказались мальчиками.

Отмечается, что малышей не будут разлучать – они будут жить вместе в одной семье, которая согласилась забрать их.

Смотрите видео: в Италии кот получил огромное наследство

Пост Кендалла в Facebook собрал почти шесть тысяч репостов, девять тысяч лайков и три тысячи комментариев.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине, который два года кормил кошку, застрявшую в стене торгового центра. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.