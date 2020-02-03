Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мужчина благодаря кофе спас трех замерзающих во льду котят: фото и видео

Кендалл Дивиш отогрел, накормил и напоил животных, а также обработал их от паразитов

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:02
Кендалл Дивиш спас котят Фото: facebook.com/kendall
Кендалл Дивиш спас котят
Фото: facebook.com/kendall

Нефтяник Кендалл Дивиш из Канады ехал на работу и увидел на дороге трех брошенных котят, которые примерзли ко льду. Животных, вероятно, провели на холоде всю ночь. Чтобы освободить и спасти питомцев, мужчина полил их хвосты теплым кофе. Об этой истории Дивиш рассказал на своей странице в Facebook.

Дома канадец отогрел, накормил и напоил котят, а также обработал их от паразитов. Все трое найденышей оказались мальчиками.

Читайте также:
Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

Отмечается, что малышей не будут разлучать – они будут жить вместе в одной семье, которая согласилась забрать их.

Смотрите видео: в Италии кот получил огромное наследство

Читайте также:
Семья спасла бродячую кошку, и теперь она их постоянно обнимает

Пост Кендалла в Facebook собрал почти шесть тысяч репостов, девять тысяч лайков и три тысячи комментариев.

Ранее "Сегодня" писали о мужчине, который два года кормил кошку, застрявшую в стене торгового центра. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Тернополе кошка спасла ребенка «Очень ценный»: помощник нардепа от «Слуги народа» задекларировал кота В Кременчуге соседи устроили кровавое побоище из-за кота В Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота
фото видео животные Канада кот спасение невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяFun

31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

31 январяFun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

31 январяFood

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Как приготовить блюда из творога разными способами
Как приготовить блюда из творога разными способами
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)