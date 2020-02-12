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Мужчина чуть не выбросил в мусор билет на сумму сто тысяч долларов

Часть денежного приза победитель решил отдать на благотворительность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Мужчина выиграл сто тысяч долларов и чуть не выбросил билет в мусор Фото: Roman Synkevych / Unsplash
Мужчина выиграл сто тысяч долларов и чуть не выбросил билет в мусор
Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Американец, пожелавший сохранить анонимность, из города Ньюберри, штат Южная Каролина, купил на заправке лотерейный билет Palmetto Cash 5 с выигрышем в сто тысяч долларов и едва не лишился приза из-за невнимательности. Об этом сообщает информационный портал UPI.

"Я по ошибке посмотрел на выигрышную комбинацию другого дня", – пояснил невнимательный мужчина. Затем он выбросил билет в мусорное ведро. Он утверждает, что решил выпить кофе и еще раз проверил результаты игры. Мужчина достал лотерейный билет из мусорного бака и убедился, что комбинация чисел 9-15-25-27-30 действительно принесла крупный джекпот. "Я не мог в это поверить", – признается он.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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Часть денежного приза победитель решил отдать на благотворительность, а остальную сумму отложить на оплату колледжа внуков.

Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем, которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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