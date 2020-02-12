Мужчина чуть не выбросил в мусор билет на сумму сто тысяч долларов
Часть денежного приза победитель решил отдать на благотворительность
Американец, пожелавший сохранить анонимность, из города Ньюберри, штат Южная Каролина, купил на заправке лотерейный билет Palmetto Cash 5 с выигрышем в сто тысяч долларов и едва не лишился приза из-за невнимательности. Об этом сообщает информационный портал UPI.
"Я по ошибке посмотрел на выигрышную комбинацию другого дня", – пояснил невнимательный мужчина. Затем он выбросил билет в мусорное ведро. Он утверждает, что решил выпить кофе и еще раз проверил результаты игры. Мужчина достал лотерейный билет из мусорного бака и убедился, что комбинация чисел 9-15-25-27-30 действительно принесла крупный джекпот. "Я не мог в это поверить", – признается он.
Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею
Часть денежного приза победитель решил отдать на благотворительность, а остальную сумму отложить на оплату колледжа внуков.
Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.
Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем, которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.