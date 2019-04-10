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Мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател

Американец сначала подумал, что билет проигрышный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:50
Американец выиграл в лотерею тысячи долларов
Американец выиграл в лотерею тысячи долларов
Фото: Depositphotos

Джефф Хайнинг из американского города Гаррисон, штат Мичиган, достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Американец признался, что посчитал купленный билет Lucky for Life проигрышным. "Я купил его в прошлую среду, а в четверг утром посмотрел итоги розыгрыша на сайте, — вспоминает он в розговоре с UPI. — Ни одна цифра не совпала, так что я выбросил его".

На следующий день Хайнинг понял, что совершил ошибку: он слишком рано проверил результаты игры. Мужчина снова зашел на сайт и изучил выигрышную комбинацию цифр. "На экране были те самые числа, которые я обычно выбираю", — объяснил американец. Тогда он полез за лотерейным билетом в мусорное ведро.

Теперь везучий мужчина будет получать 25 тысяч долларов каждый год до конца жизни.

Жена победителя, Венди Хайнинг, рассказала, что деньги пришлись как нельзя кстати. "В начале текущего года у Джеффа был сердечный приступ, можно сказать, он три раза умер, прежде чем ему спасли жизнь, — рассказала женщина. — Я так счастлива, что он все еще с нами. Теперь мы можем порадоваться и позволить себе то, чего раньше не могли".

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в США женщина выиграла в моментальную лотерею 30 раз

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видео США лотерея выигрыш джекпот
Источник: Сегодня
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