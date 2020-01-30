Мужчина два года кормил кошку, застрявшую в стене торгового центра: видео

Он каждый день откручивал панель и ставил миски в получившееся отверстие

Кореец два года кормил застрявшего в стене ТЦ кота Фото: Jae Park / Unsplash

В стене одного из южнокорейских торговых центров застряла кошка. Животное попало в ловушку между перекрытиями здания и не могло выбраться. Об этом случайно узнал покупатель, услышав странные звуки. Мужчина стал заботиться о животном и приносить кошке воду и еду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Видео: Dailymail / YouTube

Чтобы передать угощение, кореец каждый день откручивал панель в стене и ставил миски в получившееся отверстие. Это продолжалось два года, пока животное не вызволили спасатели и ветеринары.

Неизвестно, почему кошку так долго не могли извлечь из перекрытий. В конце концов, для ее освобождения собралась команда ветеринаров и спасателей. Спасение животного попало на видео.

После поимки кошку отвезли к ветеринару на обследование. Врач проверил, нет ли у нее болезней и травм, почистил ей зубы и подстриг когти. После этого ухаживавший за ней все это время мужчина смог забрать ее домой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир.

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